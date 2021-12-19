Стало известно, сколько муж Заворотнюк получил за выступления в Дубае

С 2019 года, после того, как у актрисы Анастасии Заворотнюк был обнаружен рак мозга, вся ответственность за лечение больной жены и содержание семьи легла на ее мужа, олимпийского чемпиона Петра Чернышева. Несмотря на то, что спортсмен руководит собственной школой фигурного катания, а также выступает во всевозможных ледовых шоу, финансовое положение семьи было сложным, а сам Петр даже попал в список должников у судебных приставов.
Но сейчас жизнь начала налаживаться. Как выяснили журналисты «Собеседника», за два недавних выступления в Дубае в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Чернышев получил 2,7 миллиона рублей. Для сравнения, в 2019 году он получил похожую сумму от «Росконцерта» за 19 выступлений.
В декабре театрализованное ледовое шоу «Спящая красавица», в котором Чернышев исполняет роль чудовища, увидели жители и гости Дубая. В шоу также приняла участие олимпийская чемпионка Алина Загитова.
По словам Татьяны Навки, «Спящая красавица» стала первым ледовым шоу, показанном на Аравийском полуострове.