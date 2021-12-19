Соседов довел до слез юного участника шоу «X-Фактор»

«За него голосуют только потому, что он красивый мальчик. Это не я сказал, это мне сказали девочки, которые сидят сейчас в этом зале, сказали мне после того эфира. Они не слушали, как он поет — он облажался в песне, но он красивый, и мы за него голосуем! Я журналист, я исследую, ничего не придумываю, ничего просто так я не говорю», - продолжал монолог критик.