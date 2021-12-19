Соседов довел до слез юного участника шоу «X-Фактор»

Телеканал «Беларусь 1» показал очередной выпуск шоу «X-Фактор». Там в составе жюри есть и представители России, в том числе Ольга Бузова и Сергей Соседов. Музыкальный критик устроил публичную выволочку 15-летнему Никите Белько из-за того, что мальчик не согласился с комментариями членов жюри. Об этом пишет Экспресс Газета.
«Я не буду комментировать выступление этого участника, если он пренебрежительно позволяет себе отзываться о комментариях опытных людей, в данном случае нас. Это человек, который еще ничего не сделал в профессии, простите. Пренебрежительное отношение к членам жюри недопустимо, такого никогда не позволял себе Фахриддин Хакимов. Нет уважения молодых людей к старшим совершенно, даже на уровне шоу!» - разгневанно заявил Соседов.
Ольга Бузова попыталась защитить Белько – она считала, что тот прекрасно выступил. Однако Соседов не дал ей договорить.
«За него голосуют только потому, что он красивый мальчик. Это не я сказал, это мне сказали девочки, которые сидят сейчас в этом зале, сказали мне после того эфира. Они не слушали, как он поет — он облажался в песне, но он красивый, и мы за него голосуем! Я журналист, я исследую, ничего не придумываю, ничего просто так я не говорю», - продолжал монолог критик.
Никита не выдержал и расплакался. Ольга Бузова стала, заявила, что ей стыдно за своего российского коллегу, назвала случившееся «ужасной несправедливостью» и вручила матери Никиты огромный букет белых роз.
Ранее Сергей Соседов рассказал журналистам, что некоторые песни Филиппа Киркорова следует запретить. Российский музыкальный критик заявил, что «у него бы не прошли» как минимум два хита — «Ibiza» (Киркоров исполняет композицию совместно с Николаем с Николаем Басковым) и «Цвет настроения синий».