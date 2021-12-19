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13 минут назад

Загитова за два выступления в шоу заработала 1, 3 млн рублей

Для представителей шоу-бизнеса, а также спортсменов, занятых в новогодних представлениях, начался период активных заработков. Так называемый новогодний чес.

Загитова за два выступления в шоу заработала 1, 3 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наступила пора, когда час год кормит, и артисты трудятся, не покладая рук.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, к примеру, снималась в шоу «Ледниковый период», а параллельно летала в Объединенные Арабские Эмираты на репетиции и потом – выступления в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Навка, кстати, трудилась в похожем режиме – она судья в «Ледниковом периоде».

Репетиции в ОАЭ проходили по ночам – другого времени не было. Об этом Алина рассказывала в сторис инстаграма.

«Что вы думаете, мы делаем ночью? Мы репетируем разные наши сказки! Только олимпийские чемпионки могут позволить себе в три часа ночи выйти на лед».

Алина выступила в двух выпусках шоу, которые показали в Дубае 4 и 5 декабря. Авральный труд был вознагражден. Как выяснили журналисты «Комсомольской Правды», Загитова только из бюджета получила на счет за два выступления почти 1,3 миллиона рублей.

На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Загитова завоевала золото в женском одиночном катании, а также дала возможность сборной России занять второе место в командных соревнованиях. Кроме того, спортсменка является чемпионкой мира, а также призером и победительницей первенства Европы.

Шоу-бизнес,Алина Загитова,Татьяна Навка,СБОРНАЯ РОССИИ,Комсомольская правда,
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