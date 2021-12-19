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19 минут назад

Стало известно, почему Рубальская не общается с Пугачевой

Ларисе Рубальской, известной поэтессе, автору множестве песен, ставших хитами, в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ задали вопрос: почему она старается не пересекаться с Аллой Пугачевой? Известно, что дамы не поддерживают никаких отношений вообще из-за какого-то старого конфликта.

Стало известно, почему Рубальская не общается с Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рубальская не стала ворошить прошлое.

«Никак я с Аллой Борисовной. Я с артистами никак не общаюсь. Конфликт? Ну это давно было. Я такое уже не вспоминаю», – уклонилась она от ответа.

Однако в ходе передачи все-таки тайное стало явным. Оказалось, что когда-то Пугачева исполняла некоторые песни поэтессы. И Рубальская решила предложить ей следующие. В итоге Лариса просидела под дверью у Аллы Борисовны несколько часов, но та ее так и не приняла. На этом их общение завершилось навсегда. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Бывшая домработница Аллы Пугачевой заступилась за Примадонну, в адрес которой в последнее время регулярно поступают обвинения от других артистов. Об этом сообщает StarHit.

Людмила Дороднова долгие годы трудилась домработницей и хорошо знала, как Пугачева ведет себя в жизни. По словам Дородновой, артистка — невероятно добрый и отзывчивый человек. А потому она отметила, что ей крайне обидно слышать обвинения в ее сторону.

Шоу-бизнес,Лариса Рубальская,Алла Пугачева,Московский комсомолец,НТВ,
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