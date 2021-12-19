Миллионерша Асмус взбесила поклонников жалобой на зарплату

Кристина Асмус разместила в соцсети пост с жалобой на то, что за работу в театре получает совсем небольшие, по ее мнению, деньги.

Фото: Instagram Instagram

Кристина служит в театре имени Ермоловой. И получает, по ее словам, – жалкие копейки – 21 700 рублей.

Комментаторы тут же ответили звезде, что она живет в роскошном элитной иномарке Porsche Macan за семь миллионов рублей.

Кристина много снимается в кино и получает хорошие гонорары. Например, она за съемки в фильме «Входя в дом, оглянись» получила 450 тысяч рублей.

Дополнительный доход приносит блогерство. По подсчетам Forbes, Кристина является рейтинговым блогером. Одна рекламная публикация стоит 200 000 рублей Асмус приглашают в телешоу. разных передачах. В среднем за участие в программе она получает 200-300 тысяч. Дает копеечку и участие в модных фотосессиях, - информирует «Комсомольская Правда»

Что же касается театра, то и тут, по мнению авторов телеграм-канала «НеМалахов», не все так плохо.

«Асмус заявила, что ее зарплата в театре — 21 700 деревянных в месяц. И как не стыдно такое писать. Мало ли у кого чего по бумагам. Актриса — главная фаворитка Меньшикова, так что ни деньгами, ни всякими бонусами с плюшками точно не обделена».

Накануне Кристина Асмус пожаловалась на здоровье. Подписчица в комментарии поинтересовалась, почему актриса не советует

«иммунитет свой поддерживать, высыпаться и не злоупотреблять резервами собственного здоровья в попытках заработать все деньги мира».

«Советую. Еще как! Но также напишу, что вы не знаете, как все устроено и в моей жизни в том числе. Так что, не надо. А насчет денег в приоритете особенно забавно, учитывая основное место работы - театр с зарплатой 21 700 рублей в месяц», - ответила актриса.