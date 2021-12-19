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27 минут назад

«Катя! Бросьте каку!» Климову раскритиковали за рекламу кредита

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова разместила в инстаграме рекламу банковского продукта.

«Катя! Бросьте каку!» Климову раскритиковали за рекламу кредита
Фото: InstagramInstagram

«Скоро новый год, время заготавливать подарки, подводить итоги и доделывать незаконченные дела!

Если кто-то сейчас для всего этого планирует воспользоваться средствами банка, я к вам с интересной новостью».

Далее идет реклама кредитного продукта крупного банка, причем указывается, что банк выдает деньги всего под 5,9% годовых.

Подписчики дружно возмутились тем, что успешная, востребованная актриса не брезгует зарабатывать на рекламе кредитов, которые и так уже поработили россиян. Да еще и рекламирует явно несуществующие условия. Микроблог артистки просто раскалился от гневных комментариев.

«Катя!!! Бросьте каку!! Ничто так не злит русского человека, как люди без кредитов, рекламирующие кредит», «Вранье, меньше 12% не дает никогда», «На празднование нового года уже кредит нужен. Это грустно слышать, очень», «Знаю очень много людей, попортивших себе изрядно психику из-за этих кредитов!», «Зачем рекламировать то, чего нет на самом деле», «Продалась ростовщикам, мразь», «Катюха, сама бери кредит, нам не надо», «С милой улыбочкой — население в рабство», «Не разочаровывайте. В новый год еще и с кредитом на хребте входить».

Екатерина Климова - многодетная мама. Первая дочь актрисы родилась от брака с актером Ильей Хорошиловым. Сыновья Матвей и Корней появились на свет в союзе Екатерины и Игоря Петренко.О четвертом ребенке Екатерины Климовой стало известно в 2015 году. Дочь Белла родилась от Гелы Месхи, с которым актриса рассталась в 2019 году.
Шоу-бизнес,Илья Хорошилов,Екатерина Климова,
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