«Катя! Бросьте каку!» Климову раскритиковали за рекламу кредита

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова разместила в инстаграме рекламу банковского продукта.
«Скоро новый год, время заготавливать подарки, подводить итоги и доделывать незаконченные дела!
Если кто-то сейчас для всего этого планирует воспользоваться средствами банка, я к вам с интересной новостью».
Далее идет реклама кредитного продукта крупного банка, причем указывается, что банк выдает деньги всего под 5,9% годовых.
Подписчики дружно возмутились тем, что успешная, востребованная актриса не брезгует зарабатывать на рекламе кредитов, которые и так уже поработили россиян. Да еще и рекламирует явно несуществующие условия. Микроблог артистки просто раскалился от гневных комментариев.
«Катя!!! Бросьте каку!! Ничто так не злит русского человека, как люди без кредитов, рекламирующие кредит», «Вранье, меньше 12% не дает никогда», «На празднование нового года уже кредит нужен. Это грустно слышать, очень», «Знаю очень много людей, попортивших себе изрядно психику из-за этих кредитов!», «Зачем рекламировать то, чего нет на самом деле», «Продалась ростовщикам, мразь», «Катюха, сама бери кредит, нам не надо», «С милой улыбочкой — население в рабство», «Не разочаровывайте. В новый год еще и с кредитом на хребте входить».