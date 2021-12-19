«Катя! Бросьте каку!» Климову раскритиковали за рекламу кредита

«Катя!!! Бросьте каку!! Ничто так не злит русского человека, как люди без кредитов, рекламирующие кредит», «Вранье, меньше 12% не дает никогда», «На празднование нового года уже кредит нужен. Это грустно слышать, очень», «Знаю очень много людей, попортивших себе изрядно психику из-за этих кредитов!», «Зачем рекламировать то, чего нет на самом деле», «Продалась ростовщикам, мразь», «Катюха, сама бери кредит, нам не надо», «С милой улыбочкой — население в рабство», «Не разочаровывайте. В новый год еще и с кредитом на хребте входить».