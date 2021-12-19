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1 час назад

Дроздова сослалась на возраст, объясняя уход из «Современника»

Народная артистка России Ольга Дроздова отработала в «Современнике почти три десятка лет из своих 56. И вдруг очень быстро уволилась из театра. Поклонники не могли понять – в чем причина такого поспешного разрыва отношений с учреждением культуры?

Дроздова сослалась на возраст, объясняя уход из «Современника»
Фото: InstagramInstagram

В социальных сетях высказывались различные версии. От финансового спора до капризов актрисы. Однако большинство все-таки сходилось во мнении, что это – очередной конфликт, связанный с приходом к «власти» заслуженного деятеля искусств Виктора Рыжакова. Он начал устанавливать свои порядки и, в частности, отменил ряд важных постановок. Вскоре о своем уходе из театра заявил Сергей Гармаш, - пишет 5 Канал

Но Ольга Дроздова в эфире телепрограммы на НТВ сообщила, что просто уже не видит себе места в театральной труппе.

«Пришло время уступать место молодым актрисам. Я это говорю абсолютно искренне. Я сама выращиваю актеров. Потом они приходят в театр, а там сидят такие бабки, как я, и играют молодых девушек. Ну надо как-то совесть иметь!»

В последние годы Ольга действительно почти не снималась в кино, редко выходила на сцену.

Она переключилась на педагогическую деятельность в Институте современного искусства.

Шоу-бизнес,Ольга Дроздова,Виктор Рыжаков,Сергей Гармаш,НТВ,
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