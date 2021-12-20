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33 минуты назад

Лариса Рубальская рассказала о конфликте с Пугачевой

Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская в программе «Ты не поверишь» на НТВ призналась, что больше не общается с Аллой Пугачевой из-за давнего конфликта.

Рубальская рассказала о конфликте с Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никак я с Аллой Борисовной. Я с артистами никак не общаюсь. Конфликт? Ну это давно было. Я такое уже не вспоминаю», — сказала Рубальская.

В ходе шоу выяснилось, что певица начала игнорировать Рубальскую после многолетнего сотрудничества. Пугачева перестала отвечать на звонки поэтессы и «открывать ей дверь». Рубальская написала для исполнительницы несколько песен, которые впоследствии стали хитами: «Моя судьба», «Доченька» и «Живи спокойно, страна».

Ранее бывшая домработница Пугачевой заступилась за Примадонну.

Шоу-бизнес,Лариса Рубальская,Алла Пугачева,НТВ,
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