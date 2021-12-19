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40 минут назад

Боня отказалась выходить замуж за "русского человека"

Виктория Боня не так давно продемонстрировала публике помолвочное кольцо. Поклонники восприняли: телеведущая встретила мужчину, который позвал ее замуж. Звезда до сих пор в официальных семейных отношениях не была. С сыном миллионера Александром Смерфитом, от которого родила дочь, она была в гражданском браке.

Боня отказалась выходить замуж за "русского человека"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь же, видимо, в ее жизни появился человек, с которым можно построить серьезные отношения. И он не россиянин – об этом она уже рассказала в YouTube-шоу Fametime TV.

«Я не собираюсь замуж за русского человека. Женщины России, расслабьтесь!»

Таинственный жених – старый друг Виктории. Они знакомы не один год, но теледива разглядела в нем свою половинку совсем недавно.

«Я уже знаю его много лет. Есть человек, который хочет семью, хочет детей, и я этого хочу», - призналась она.

В отличие от Бони, мужчина давно сделал выбор и просто дожидался своего часа.

«Мы когда-то встречались и просто нас жизнь немножко развела. А потом я посмотрела, повстречала каких-то еще теннисистов, футболистов непонятных, а потом я поняла, что он каждые несколько месяцев мне всегда звонил и писал: а как ты? ты замуж не вышла? Мы не ругались, не расставались, просто нас жизнь развела на дистанцию».

Боня воспитывает дочь Анджелину. Девочка выросла не в России, и возвращать ее сюда телеведущая не планирует. Это, в частности, - одна из причин, по которой Виктория не рассматривала «отечественных» кандидатов в мужья., - пишет СтарХит.

Телеведущая Виктория Боня похвасталась помолвочным кольцом. Снимок с украшением она опубликовала в сторис Instagram.

«Ну что, можете поздравить меня», — намекнула на предстоящую свадьбу телеведущая.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,StarHit,
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