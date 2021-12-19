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16 минут назад

Российской актрисе закрыли въезд на Украину из-за посещения Крыма

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) отказалась пустить на территорию страны 32-летнюю российскую актрису Любовь Баханкову и закрыла ей въезд на три года. Причиной такого решения послужило посещение артисткой Крыма, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Актрисе пришлось вернуться обратным рейсом в Варшаву.

Российскую актрису не пустили на Украину
Фото: InstagramInstagram

Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась на Украину, чтобы принять участие в съёмках. Однако ей запретили въезд на Украину на ближайшие три года, — говорится в сообщении.

Актриса прибыла в аэропорт Борисполя рейсом из Варшавы. При оформлении необходимых мер контроля пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что россиянка нарушала порядок въезда на «временно оккупированную» территорию Крыма, отметили в ведомстве.

Ранее украинские пограничники закрыли въезд в страну гитаристу группы «Город 312», гражданину РФ Александру Ильчуку. До этого ГПСУ запретила посещать страну российской поп-певице Марии Гусаровой, известной под псевдонимом Mary Gu.

Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко выразил удивление тем, что продолжается продажа билетов на концерт Михаила Шуфутинского в Киеве, намеченный на 8 марта 2022 года. Он отметил, что певца не пустят на Украину из-за его неоднократных поездок в Крым.

Шоу-бизнес,Андрей Демченко,Михаил Шуфутинский,Любовь Баханкова,
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