В истории Королевой об американской дочери нашли нестыковки

Еще осенью многие, детально изучив историю Наташи Королевой о рожденной в Америке ее внебрачной дочери, называли ее постановкой и сказкой для публики. Теперь их версия подтвердилась новыми данными, рассказывает Экспресс Газета.
В сентябре Королева публично сделала «признание» о том, что она отдала свой биоматериал другу с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Мужчина очень хотел ребенка, и суррогатная мама при помощи яйцеклеток певицы выносила и родила ему дочь.
Таким образом, может идти речь о том, что у певицы есть внебрачный ребенок. Тогда были даже предъявлены фотографии Наташи с малышкой на руках.
И вот, накануне во время интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ Королева поделилась радостной новостью: она наконец-то познакомилась с наследницей, правда, лишь виртуально.
«Я со своей дочкой только виртуально познакомилась», — сообщила певица.
Журналисты сразу обратили внимание на несоответствие этих слов той информации, которую представили зрителям ранее. Это дало им повод говорить, что не исключено – вся история может быть выдумана от начала до конца.
Наташа Королева не спешит принимать в семью девушку, с которой ее сын обручился в прошлом году. Мелисса Валынкина до встречи с Архипом работала стриптизершей в одном из ночных клубов столицы. И, хотя потенциальная невестка была бы не единственным представителем этого ремесла в близком окружении певицы, все же, видимо, Наташа представляла себе супругу сына несколько иной.