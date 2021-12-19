В истории Королевой об американской дочери нашли нестыковки

Еще осенью многие, детально изучив историю Наташи Королевой о рожденной в Америке ее внебрачной дочери, называли ее постановкой и сказкой для публики. Теперь их версия подтвердилась новыми данными, рассказывает Экспресс Газета.

Фото: Instagram Instagram

В сентябре Королева публично сделала «признание» о том, что она отдала свой биоматериал другу с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Мужчина очень хотел ребенка, и суррогатная мама при помощи яйцеклеток певицы выносила и родила ему дочь.

Таким образом, может идти речь о том, что у певицы есть внебрачный ребенок. Тогда были даже предъявлены фотографии Наташи с малышкой на руках.

И вот, накануне во время интервью программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ Королева поделилась радостной новостью: она наконец-то познакомилась с наследницей, правда, лишь виртуально.

«Я со своей дочкой только виртуально познакомилась», — сообщила певица.

Журналисты сразу обратили внимание на несоответствие этих слов той информации, которую представили зрителям ранее. Это дало им повод говорить, что не исключено – вся история может быть выдумана от начала до конца.