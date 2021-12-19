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16 минут назад

Гражданский супруг Распутиной разводится с официальной женой

Маша Распутина 23 года живет в незарегистрированном браке с бизнесменом Виктором Захаровым. Певица называет мужчину своим супругом, пара вырастила дочь Машу. Но при этом Виктор все это время не расторгал свой предыдущий брак. Очень многие об этом и не знали, пока его законная супруга не сообщила журналистам, что именно она – жена бизнесмена, - информирует «Комсомольская Правда».

Гражданский супруг Распутиной разводится с официальной женой
Фото: InstagramInstagram

Вскоре стало известно, что Захаров свой официальный брак решил расторгнуть. Об этом шла речь на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ.

Сама певица рассказала, что относилась к такому положению дел вполне спокойно.

«Это по документации так. На самом деле, в 99-м году мы обвенчались», - сообщила она.

Вопрос Кудрявцевой о том, почему же Захаров не позаботился об оформлении отношений ранее, Маша переадресовала супругу.

«Это уже вопрос к Виктору Евстафьевичу. Я знаю, что у него затруднения были с этой его женушкой. Потом вроде бы все это забылось, потому что знаешь, когда все хорошо, и забывается все... Живешь и живешь».

Сейчас, по прошествии двух десятилетий, Распутина даже не уверена, нужно ли устраивать свадьбу и ставить штамп в паспорте.

«У нас венчание было, зачем нам свадьба, да ну - через 23 года! Конечно, искусственно можно создать все, что угодно и призвать камеры, и все. Ну это уже будет надуто», - считает певица.

Распутина опровергла слухи о том, что именно она отправила 21-летнюю дочь Машу на съемки к Андрею Малахову. По словам певицы, «надо быть идиотом, чтобы послать ребенка в такую грязь». Распутина пояснила, что Маша отправилась на ток-шоу, потому что у нее «накипела злость» на сводного брата Романа Захарова.

Шоу-бизнес,Роман Захаров,Виктор Захаров,Андрей Малахов,Лера Кудрявцева,Комсомольская правда,НТВ,
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