Гражданский супруг Распутиной разводится с официальной женой

Маша Распутина 23 года живет в незарегистрированном браке с бизнесменом Виктором Захаровым. Певица называет мужчину своим супругом, пара вырастила дочь Машу. Но при этом Виктор все это время не расторгал свой предыдущий брак. Очень многие об этом и не знали, пока его законная супруга не сообщила журналистам, что именно она – жена бизнесмена, - информирует «Комсомольская Правда».
Вскоре стало известно, что Захаров свой официальный брак решил расторгнуть. Об этом шла речь на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ.
Сама певица рассказала, что относилась к такому положению дел вполне спокойно.
«Это по документации так. На самом деле, в 99-м году мы обвенчались», - сообщила она.
Вопрос Кудрявцевой о том, почему же Захаров не позаботился об оформлении отношений ранее, Маша переадресовала супругу.
«Это уже вопрос к Виктору Евстафьевичу. Я знаю, что у него затруднения были с этой его женушкой. Потом вроде бы все это забылось, потому что знаешь, когда все хорошо, и забывается все... Живешь и живешь».
Сейчас, по прошествии двух десятилетий, Распутина даже не уверена, нужно ли устраивать свадьбу и ставить штамп в паспорте.
«У нас венчание было, зачем нам свадьба, да ну - через 23 года! Конечно, искусственно можно создать все, что угодно и призвать камеры, и все. Ну это уже будет надуто», - считает певица.
Распутина опровергла слухи о том, что именно она отправила 21-летнюю дочь Машу на съемки к Андрею Малахову. По словам певицы, «надо быть идиотом, чтобы послать ребенка в такую грязь». Распутина пояснила, что Маша отправилась на ток-шоу, потому что у нее «накипела злость» на сводного брата Романа Захарова.