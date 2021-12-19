Мазаев обвинил антипрививочников в предательстве

«Он один из основателей нашего рок-н-ролла. Всем нам, рокерам, от того, что он просто был, было спокойнее жить, зная, что есть близкий человек, на которого всегда можно положиться, хоть вы постоянно и не общаетесь. Но вам спокойнее от этого жить, у вас есть фундамент под ногами. И когда такие люди уходят, наступает пустота, заменить Градского просто некому», - сказал Мазаев.