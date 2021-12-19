«Сын - холостой!» Королева надеется, что Архип не поспешит с женитьбой

Наташа Королева не спешит принимать в семью девушку, с которой ее сын обручился в прошлом году. Мелисса Валынкина до встречи с Архипом работала стриптизершей в одном из ночных клубов столицы. И, хотя потенциальная невестка была бы не единственным представителем этого ремесла в близком окружении певицы, все же, видимо, Наташа представляла себе супругу сына несколько иной. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

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Во всяком случае, пока Королева держится отстраненно и периодически заявляет, что Архип еще ни на ком не женат. Она рассказала в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что ее ребенок – натура увлекающаяся, и у него было немало девушек.

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«Она не невестка, сын - холостой! Они обручены, но не женаты же. Недавно была одна девушка, потом еще была череда, про которую вы не знаете, и слава Богу! У него есть третий этаж - гнездо. В этом гнезде, что там происходит, я не знаю, туда разные птицы залетают и вылетают, я не вмешиваюсь, это неправильно вмешиваться в жизнь сына», - утверждает певица.

При этом звезда не забывает напоминать, что, если Архип решит жениться на Мелиссе, то материальной помощи молодой семье не будет. Поэтому он должен хорошо подумать, прежде чем отделяться от родителей. Пока никакой базы для содержания семьи у него нет.

Архип учится на платном отделении японистики в Высшей школе экономики. Обучение обходится родителям в полмиллиона рублей в год. Правда, по словам Наташи, в последнее время он охладел к учебе и все больше смотрит в сторону шоу-бизнеса. Королева, хотя и берет молодого человека с собой на выступления, недовольна, что Архип утратил интерес к изучению японского языка. Звезда считает, что профессия лингвиста гораздо надежнее.

«Я создаю все условия, чтобы он осознал самостоятельно, что может быть ему в шоу-бизнес и не надо. Японский язык круче и перспективнее!», - уверена звездная мама.

Певица Наташа Королева объяснила поклонникам, почему ее 19-летний сын до сих пор живет с родителями. Отвечая на вопросы о сыне в сторис Instagram, Наташа Королева сообщила, что у него нет собственного жилья.