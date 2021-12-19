Лепс пострадал из-за врачебной ошибки во время операции

«Такой шрам не зарастет. И засадить его будет нечем. Знаменитыми кудрями Лепс своих фанатов уже никогда не порадует. Если только не начнет использовать парик или систему волос. В данном случае у пациента нет ни одного шанса на еще одну дополнительную пересадку», — заключил Чолак.