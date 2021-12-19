Лепс пострадал из-за врачебной ошибки во время операции

Сейчас на затылке певца Григория Лепса красуется длинный шрам. Врачи допустили ошибку, когда делали артисту операцию по пересадке волос.
Врачебную ошибку заметил турецкий трансплантолог Айхан Чолак. Он отметил, что улучшая одну область головы Лепса, медики полностью пожертвовали второй. Это, по словам Чолака, является недопустимым.
«В данном случае очевидно, что при пересадке очень пострадал затылок», — написал врач на своей странице в Instagram.
Лепс находится уже в достаточно преклонном возрасте, при котором противопоказан метод пересадки FUT. Однако именно к нему решили прибегнуть медики. Такая технология сопровождается пересадкой лоскута с луковицами волос, взятого с донорского участка. Сейчас же чаще используется более щадящий способ, который не предусматривает вырезание луковиц.
«Такой шрам не зарастет. И засадить его будет нечем. Знаменитыми кудрями Лепс своих фанатов уже никогда не порадует. Если только не начнет использовать парик или систему волос. В данном случае у пациента нет ни одного шанса на еще одну дополнительную пересадку», — заключил Чолак.
Несколько недель назад поклонники Лепса заметили на его затылке свежий шрам. В окружении артиста рассказали, что отметины на голове певец получил во время операции по пересадке, которую он перенес осенью.