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38 минут назад

Бузова пожаловалась на неудачи в личной жизни

Ольга Бузова на премьере новогодней комедии «Елки-8», проходившей в московском «Арбат Hall», призналась в том, что ее преследуют неудачи в отношениях с мужчинами. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».

Бузова пожаловалась на неудачи в личной жизни
Фото: InstagramInstagram

В частности, в начале года поющая телеведущая рассталась со своим бойфрендом Давилом Манукяном. Бузова обвинила своего бывшего бойфренда в изменах и рукоприкладстве.

Звезда порассуждала на тему, что, очевидно, «счастье любит тишину». Если бы к за ее романами не следило такое количество глаз, далеко не всегда благожелательных, возможно, все сложилось бы иначе.

«Когда за твоими отношениями следят, а потом разбирают на кусочки, я принимаю близко к сердцу свои сердечные драмы и очень сильно страдаю. Возможно, было бы проще, если бы никто не знал о моих отношениях», - призналась она.

Но, с другой стороны, очень трудно скрывать свои чувства, когда приходит любовь. Ольга сказала, что ей безумно не хватает любви и душевного тепла, «хочется просто побыть девочкой».

«Но на сегодняшний момент для меня неприемлемо, чтобы мой мужчина хвастался мной, выставлял меня напоказ. Я хочу, чтобы мой мужчина просто любил Олю. Как артиста, пожалуйста, меня все любят, все снимают - этого предостаточно».

Певица Ольга Бузова заявила о готовности сыграть в восстановленном спектакле «Чудесный грузин». В беседе с «КП» она положительно отнеслась к тому, что покинувший МХАТ им. Горького Эдуард Бояков не исключил, что отмененный спектакль может быть восстановлен в его новом театре.

Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Ольга Бузова,Комсомольская правда,
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