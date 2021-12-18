Волочкова заявила, что не делала чучела из мертвого кота

Недавно в СМИ и социальных сетях активно обсуждалась достаточно странная тема. У Анастасии Волочковой умер кот. Тот самый пушистый красавец, с которым она так любила фотографироваться на фоне интерьеров дома. Так вот прошла информация о том, что эпатажная балерина заказала таксидермисту чучело из шкурки мертвого зверька и поставила его у себя в спальне.

Фото: Instagram Instagram

Балерина возмущенно ответила хейтерам, что котик действительно умер, но никакого чучела она из него не делала. А в спальне у нее стоит мягкая игрушка, которую подарили дети.

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«А совесть у вас есть?! Нет! У меня котик умер два месяца назад. И я никому не сказала. Так вы, узнав об этом спустя два месяца, уже и сейчас делаете мерзопакостную сенсацию! Про игрушку котика, которую мне в качестве поддержки, подарили дети, участницы моего спектакля. Вы — позорище!» - обрушилась на фолловеров Анастасия.

Однако подписчики напомнили, что это далеко не первый домашний питомец, которые у нее умирает непонятно от чего в молодом возрасте.

«Это четвертый за 11 лет, нельзя же так. Коты ей для интерьера нужны не более», «Вам категорически нельзя заводить животных! Предыдущий кот тоже умер скоропостижно, по непонятной причине, в молодом возрасте! У хороших хозяев так не бывает!»

Волочкова представила подписчикам нового кота – это подрощенный котенок, породистый и, если верить ее словам, очень дорогой. Правда знатоки написали, что стоить такой зверек должен все же не 500 тысяч рублей, а примерно 50.

«Котята в этом питомнике очень дорогие.Потому что они из элитных пород и Анна .поставляет их исключительно за границу. Наш котик стал исключением, как и многое в моей жизни. Его стоимость- Пол-миллиона рублей, это чудо стоит того. И мы не будем выпускать его из дома на улицу», - сообщила танцовщица.

Однако подписчики не поверили хозяйке котенка – цена показалась им несуразной

«Максимум 50 тыс. Вас обманули», «Никого не смутило, что кот довольно взрослый для того, чтобы только что с питомника забрать.... Отбраковка скорее всего... Зато сколько пафоса!»