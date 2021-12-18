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2 часа назад

Лепс подарил жене ювелирную фирму перед разводом

Певец Григорий Лепс в ходе раздела имущества оставил жене Анне Шаплыковой прибыльную ювелирную компанию Gregory Leps Jewelry. Об этом сообщила «Комсомольская правда». Совместно нажитое имущество супругов оценивают в 1 млрд рублей — это две московские квартиры в элитных домах, два загородных особняка, земельный участок, а также несколько бизнес-проектов.

Лепс подарил жене ювелирную фирму перед разводом
Фото: ТАССТАСС

Лепс — учредитель восьми компаний. Он занимается ресторанной деятельностью, торговлей продуктами, у певца есть продюсерский центр и фирма по производству оптики.

Также до недавнего времени он был совладельцем компании Gregory Leps Jewelry. 15 декабря Лепс и предприниматель Сайда Хусуев вышли из состава учредителей, единственным владельцем ювелирной фирмы стала Шаплыкова.

Согласно бухгалтерской отчётности, выручка Gregory Leps Jewelry за 2020 год составила 18 млн рублей, а чистая прибыль — 3,2 млн рублей.

В магазине продаются украшения в этническом стиле — браслеты по цене от 5500 рублей до более 1 млн, серьги от 2500 до более 40 000 рублей, кольца от 4950 до 183 000 рублей.

О том, что Лепс собирается развестись, стало известно 10 декабря. В браке с Шаплыковой он прожил 20 лет.

Супруги оформят развод через суд, поскольку у них есть несовершеннолетние дети. Представители семьи ранее отметили, что споров о разделе совместно нажитого имущества не предвидится, поскольку пара решила разойтись мирно.

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