Экс-муж Бородиной раскритиковал шоу Собчак

Курбан Омаров, бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной, раскритиковал новый выпуск шоу Собчак, посвященный «продавцам воздуха» - курсов в соцсетях, которых называют инфоцыганами.
Омаров в сторис инстаграма обрушился на имеющиеся, по его мнению, технические и организационные недостатки работы команды Ксении.
Главная беда в этом фильме, по словам Омарова, - рассинхронизация звука.
«Весь твой эффект лютой разоблачительницы слился в унитаз», - заявил он.
Курбан предложил Собчак убрать всех своих операторов и фотографов, которые «бегают в пуховиках», и обратиться в его фирму, сотрудники которой умеют работать и все сделают как надо. Кроме того, он пообещал научить журналистку делать правильный пиар. Ксения в фильме пожаловалась, что никто из его героев не захотел прийти к ней на интервью. Омаров считает, что правильно делают.
«Сказать почему? Потому что вы такие предсказуемые, а твои менеджеры так топорно приглашают. Ну кто придет стрельнуть себе в голову?!»
Бизнесмен сказал, что он хорошо разобрался в теме – менеджеры Собчак два месяца пытались заполучить его согласие на разговор с Ксенией.
В августе этого года Омаров развелся со своей второй женой — телеведущей Ксенией Бородиной. Их брак продлился шесть лет. Таких же теплых чувств, как с первой супругой, Омарову с Бородиной сохранить не удалось. По словам телеведущей, причиной развода стали многочисленные скандалы и измены мужа.