Экс-муж Бородиной раскритиковал шоу Собчак

Курбан Омаров, бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной, раскритиковал новый выпуск шоу Собчак, посвященный «продавцам воздуха» - курсов в соцсетях, которых называют инфоцыганами.

Фото: Instagram Instagram

Омаров в сторис инстаграма обрушился на имеющиеся, по его мнению, технические и организационные недостатки работы команды Ксении.

Главная беда в этом фильме, по словам Омарова, - рассинхронизация звука.

«Весь твой эффект лютой разоблачительницы слился в унитаз», - заявил он.

Курбан предложил Собчак убрать всех своих операторов и фотографов, которые «бегают в пуховиках», и обратиться в его фирму, сотрудники которой умеют работать и все сделают как надо. Кроме того, он пообещал научить журналистку делать правильный пиар. Ксения в фильме пожаловалась, что никто из его героев не захотел прийти к ней на интервью. Омаров считает, что правильно делают.

«Сказать почему? Потому что вы такие предсказуемые, а твои менеджеры так топорно приглашают. Ну кто придет стрельнуть себе в голову?!»

Бизнесмен сказал, что он хорошо разобрался в теме – менеджеры Собчак два месяца пытались заполучить его согласие на разговор с Ксенией.