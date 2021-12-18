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32 минуты назад

Экс-муж Бородиной раскритиковал шоу Собчак

Курбан Омаров, бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной, раскритиковал новый выпуск шоу Собчак, посвященный «продавцам воздуха» - курсов в соцсетях, которых называют инфоцыганами.

Экс-муж Бородиной раскритиковал шоу Собчак
Фото: InstagramInstagram

Омаров в сторис инстаграма обрушился на имеющиеся, по его мнению, технические и организационные недостатки работы команды Ксении.

Главная беда в этом фильме, по словам Омарова, - рассинхронизация звука.

«Весь твой эффект лютой разоблачительницы слился в унитаз», - заявил он.

Курбан предложил Собчак убрать всех своих операторов и фотографов, которые «бегают в пуховиках», и обратиться в его фирму, сотрудники которой умеют работать и все сделают как надо. Кроме того, он пообещал научить журналистку делать правильный пиар. Ксения в фильме пожаловалась, что никто из его героев не захотел прийти к ней на интервью. Омаров считает, что правильно делают.

«Сказать почему? Потому что вы такие предсказуемые, а твои менеджеры так топорно приглашают. Ну кто придет стрельнуть себе в голову?!»

Бизнесмен сказал, что он хорошо разобрался в теме – менеджеры Собчак два месяца пытались заполучить его согласие на разговор с Ксенией.

В августе этого года Омаров развелся со своей второй женой — телеведущей Ксенией Бородиной. Их брак продлился шесть лет. Таких же теплых чувств, как с первой супругой, Омарову с Бородиной сохранить не удалось. По словам телеведущей, причиной развода стали многочисленные скандалы и измены мужа.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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