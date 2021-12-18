Юлиан рассказал, как Мордюкова в туалете воспитывала сплетниц

Певец Юлиан в интервью YouTube-шоу «Загугли звезду» рассказал, как знаменитая артистка Нонна Мордюкова устроила разнос дамам, решившим посплетничать об ее личной жизни.

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Дело было в женском туалете Дома кино. Народная артистка СССР и тогда еще только начинающий артист Юлиан Васин пришли в Дом кино на премьеру фильма. Нонна решила посетить дамскую комнату, и там-то и услышала о себе недобрую молву. Ей перемывали косточки ее же коллеги. Этого звезда не стерпела, - информирует 5 Канал.

«Пошла в туалет и услышала разговоры актрис, ее коллег. Шушукаются и говорят:

«Нонна вот совсем с ума сошла. Она с молодым мальчиком пришла в Дом кино». И она как там устроила скандал. Говорит: «Вы там совсем с ума сошли? Совсем ничего не понимаете? Мы же просто дружим! Это просто дружба!“»— рассказал певец.

Юлиан отметил, что относится с пониманием к тому, что слухи в публичном пространстве зарождаются и разрастаются, как снежный ком, а уж в творческой среде – тем более.

«Я 30 лет работаю на сцене. Понимаю, если ты ничего про себя не придумываешь, не начинаешь, как многие артисты, сбрасывать о себе новости, то за тебя кто-то что-то придумает», — признал заслуженный артист России.

Ранее музыкант и один из членов жюри шоу «Суперстар! Возвращение» Стас Пьеха в интервью Cosmopolitan объяснил, почему поставил певцу Юлиану низший балл за выступление. Он уточнил, что исполнение песни «Боже, какой пустяк» в таком виде, в котором его представил Юлиан, абсолютно неуместно.