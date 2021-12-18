Захарова: «Варшавер усиленно занимается мифотворчеством»

«Варшавер последние два года усиленно занимается мифотворчеством. Пока был жив мой отец, Варшавер, разумеется, не мог себе этого позволить, но теперь он стремительно отделяется от реальности. Нынешний директор нашего театра похож на одного из героев пьесы Шварца «Тень». Сорок лет он стоял за спиной у отца, а теперь завладел одним из лучших театров и за два года превратил его в стационарную антрепризу. При жизни отца этот человек молчал, а последние два года он дает бесконечные интервью, безудержно себя славословя и пересчитывая пенсии актрис. Сказать о театральном творчестве ему, очевидно, нечего», - резюмирует актриса.