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32 минуты назад

Захарова: «Варшавер усиленно занимается мифотворчеством»

Александра Захарова крайне нелицеприятно отозвалась о Марке Варшавере, директоре «Ленкома», которым руководил ее отец.

Захарова: «Варшавер усиленно занимается мифотворчеством»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Варшавер неоднократно рассказывал, что они с Марком Захаровым были очень дружны, вплоть до того, что едва ли не считали друг друга родственниками.

Захарова решительно опровергла слова Варшавера, заявив, что ее отец не только с ним не поддерживал дружеских отношений, но и тяготился его навязчивостью. Об этом пишет «Собеседник».

«Варшавер последние два года усиленно занимается мифотворчеством. Пока был жив мой отец, Варшавер, разумеется, не мог себе этого позволить, но теперь он стремительно отделяется от реальности. Нынешний директор нашего театра похож на одного из героев пьесы Шварца «Тень». Сорок лет он стоял за спиной у отца, а теперь завладел одним из лучших театров и за два года превратил его в стационарную антрепризу. При жизни отца этот человек молчал, а последние два года он дает бесконечные интервью, безудержно себя славословя и пересчитывая пенсии актрис. Сказать о театральном творчестве ему, очевидно, нечего», - резюмирует актриса.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер стал почетным профессором Московского информационно-технологического университета — Московского архитектурно-строительного института (МИТУ-МАСИ). Он будет мастером курсов театрального направления. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа. Решением ученого совета Марку Варшаверу присвоено звание «Почетный профессор.

Шоу-бизнес,Общество,Марк Захаров,ИД "Собеседник",
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