Лепс и его супруга начали делить имущество

После того, как стало известно о предстоящем разводе Григория Лепсверидзе, известного публике под сокращенным вариантом фамилии – Лепс, с супругой Анной Шаплыковой, журналисты прикинули примерную стоимость имущества, нажитого за долгие годы брака.

Так, по подсчетам СМИ, у пары два загородных особняка с солидными участками, две квартиры в элитных домах столицы. И, помимо этого, диверсифицированный бизнес. Лепсверидзе – учредитель восьми фирм, причем самых разных направлений деятельности. Тут и общественное питание, и оптика, и торговля продуктами и продюсерский центр. А еще есть ювелирное дело - фирма «Джи Эл Джуерли», которая продает ювелирные украшения под брендом Лепса.

Эта компания уже перешла к Анне Шаплыковой. Из расследования, проведенного «Комсомольской Правдой», видно, что еще 15 декабря Григорий Лепс и Сайда Хусуев вышли из состава учредителей компании. Ее единственным владельцем стала Анна Шаплыкова. За прошлый год «Джи Эл Джуерли» показала 18 миллионов рублей выручки и 3, 2 – чистой прибыли. То есть, это вполне успешное предприятие.

Остальные подробности раздела имущества, видимо, станут известны публике в ходе развода Григория и Анны. Бракоразводный процесс начнется 20 декабря в Мосгорсуде.