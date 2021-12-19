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1 час назад

Ди Каприо спас двух собак из ледяного озера

Американский актер Леонардо Ди Каприо во время работы над картиной «Не смотрите наверх» спас двух собак, прыгнув за ними в ледяное озеро и вытащив их оттуда. Об этом рассказали актеры фильма в беседе с Entertainment Weekly.

Ди Каприо спас двух собак из ледяного озера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе съемок фильма артист снимал дом, в которым проживал вместе с двумя хаски. Однажды один из его питомцев, не привыкших к тому, что озера замерзают в холодную погоду, потому что все время жили в Калифорнии, запрыгнул в замерзшее озеро. Для того, чтобы вылезти оттуда ему потребовалась помощь, поэтому Ди Каприо не долго думая направился за ним в ледяную воду и вытолкнул собаку оттуда.

«Вторая собака начала вылизывать ту, что тонула, и так мы все оказались в озере», — рассказал актер.

Ранее стало известно, что в Испании сотрудникам Гражданской гвардии (полицейское военизированное формирование) удалось спасти собаку, попавшую в ледяную ловушку. Они разделись догола, залезли в обледеневшее озеро и достали животное.
Шоу-бизнес,Леонардо ДиКаприо,
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