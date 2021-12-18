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27 минут назад

Билан признался, что сожалеет о своей открытости и искренности

Дима Билан считает ошибкой свои откровенные выступления перед журналистами. Сейчас он уже уверен – публичный человек должен быть более скрытным и отстраненным. Но свои ошибки он уже совершил.

Билан признался, что сожалеет о своей открытости и искренности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец рассказал об этом в студии YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Пару лет назад Билан вышел на сцену в городе Самаре в нетрезвом состоянии. Потом Дима публично раскаивался, приносил извинения и зрителям, и организаторам его выступления. В качестве «искупления грехов» позднее дал бесплатный концерт, а также закупил городу медицинской техники для больницы.

«Считаю, что это ошибка. Потому что спустя время и года, раз и накрывает! Думаешь: „Какого хрена*** я все про себя рассказал?“» , - признался музыкант.

Недавно произошел еще один неприятный инцидент. В сеть было выложено видео Димы, выступающего на частной вечеринке. Судя по всему, певец вновь был сильно нетрезв.

И вновь Дима раскаивался, просил прощения у тех, кому испортил праздник своей выходкой. Но особого сочувствия не услышал.

Имя Димы Билана сейчас в шоу-бизнесе как-то незаметно и тихо ушло с первого плана. Конечно, на концертной деятельности артиста сказались коронавирусные ограничения, но, тем не менее, Дима продолжает оставаться в тени.

Музыкальный критик Сергей Соседов отметил эту неприятную тенденцию. Он считает, что 39-летнему певцу требуется хорошее продюсирование и обновление репертуара.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Максим Галкин,Дима Билан,
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