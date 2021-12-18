"Нашли с простреленной головой": Черникова убеждена, что ее мужа убили

«Я в ту роковую ночь, когда его не стало, поехала записывать песню на студию. Андрей поехал со мной, потом отправился домой. Утром дома его не оказалось. Днем ко мне пришел его брат Игорь и сказал, что Андрея больше нет. Его нашли на могиле отца с простреленной головой. Дело быстро закрыли. После убийства с меня выбивали деньги — просто вывозили в лес», — сообщила звезда.