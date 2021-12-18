"Нашли с простреленной головой": Черникова убеждена, что ее мужа убили

Певица Лариса Черникова, будучи гостьей телепередачи Бориса Корчевникова, поделилась трагическими воспоминаниями из личной жизни. Когда-то в ее жизни случилась большая беда – при невыясненных обстоятельствах ушел из жизни горячо любимый супруг.
«Он был старше меня. Относился ко мне не только как к жене, но и как к дочери. Всегда меня жалел. Хотел, чтобы моя жизнь с ним была легкой. Он был мой земной ангел…» - рассказала певица.
Семейной жизни с любимым человеком Ларисе было отведено всего три года. Они с Андреем поженились в 1993 году, а 3 апреля 1996 супруга Черниковой не стало. Его нашли на могиле отца с простреленной головой, - рассказывает 5 Канал.
«Я в ту роковую ночь, когда его не стало, поехала записывать песню на студию. Андрей поехал со мной, потом отправился домой. Утром дома его не оказалось. Днем ко мне пришел его брат Игорь и сказал, что Андрея больше нет. Его нашли на могиле отца с простреленной головой. Дело быстро закрыли. После убийства с меня выбивали деньги — просто вывозили в лес», — сообщила звезда.
Ларисе пытались внушить, что это было самоубийство, но она убеждена, что ее мужа убили бандиты – у него был свой достаточно успешный бизнес.
В 2010 году певица познакомилась с американским бизнесменом, за которого вышла замуж. В дальнейшем Лариса прожила несколько лет в Таиланде и родила сына. После расставания с супругом Черникова осталась в США. В 2017 году она выпустила альбом мантр на санскрите.