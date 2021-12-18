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39 минут назад

Участница «Голоса»: «До конца не верили, что Градскому так плохо»

Звезда телевизионного шоу «Голос» Тамара Кутидзе рассказала о последнем появлении Градского на съемках проекта. Девушка подтвердила информацию СМИ о том, что композитора принесли в студию в лежачем положении на носилках. Она призналась, что все были растеряны и напуганы, когда увидели, в каком состоянии находится Александр Борисович. Но при этом о самом плохом, конечно, никто не думал.

Участница «Голоса»: «До конца не верили, что Градскому так плохо»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все присутствующие были, конечно, крайне удивлены и напуганы. До конца не верили в то, что Градскому действительно так плохо. Помню, что во время съемок он просил очень много воды», - вспоминает Тамара.

Сама Кутидзе покинула шоу на этапе нокаутов, но у нее сложилось очень высокое мнение о человеческих и профессиональных качествах маэстро. Она считает, что Градский был очень справедливым и честным человеком, который без оглядки на свое состояние был объективен и беспристрастен.

Судьбу участников команды Александра Градского в шоу «Голос» будут решать телезрители. Об этом сообщил ведущий шоу Дмитрий Нагиев во время четвертьфинального выпуска, который выходит в прямом эфире Первого канала.

Шоу-бизнес,Александр Градский,
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