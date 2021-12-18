Сын Ефремова уехал из Москвы

Никита Ефремов принял решение покинуть столицу и поселиться в Подмосковье. Об этом он рассказал подписчикам в микроблоге инстаграма.

Фото: Instagram Instagram

Молодой актер не стал вдаваться в подробности и не рассказал пока, где именно он приобрел дом и какой, но написал, что в восторге от загородной жизни. И даже более долгий путь до работы и отсутствие московской инфраструктуры кажется мелочью по сравнению с многочисленными плюсами.

«Я переехал загород. Честно сказать, переживал, что много времени буду тратить на дорогу, что потеряю ритм жизни, что не будет привычной доступности всех благ городского жителя.Но плюсы легко растворили все страхи.

Восстановление после работы для меня приоритет. Возможность выдохнуть, выпустить белку из колеса и просто отдохнуть, - это то, что мне трудно давалось в городе.

А здесь магия начинается ещё на подъезде к дому: как только МКАД остается позади, вся суета куда-то испаряется сама собой.

Ну а из плюсов:

- Воздух

- Деревья

- Тишина

- Чистый снег

- Камин

- Стал готовить».

- Сон

- Спокойный ритм жизни.

Как оказалось, многие подписчики уже перебрались подальше от столичной толчеи, а другие – как раз думают на эту тему.

«Ух ты! Давно мечтаю. Там рядом продается что-то? Хорошие соседи — это важно!» — написала Ирина Безрукова.