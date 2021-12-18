Актриса написала нежное обращение к любимому супругу.
Объятия и рука в руке: Авербух и Арзамасова не скрывали чувств на съемках финала «Ледникового периода»
Актриса и новоиспеченная мама Лиза Арзамасова поделилась в личном блоге трогательным кадром. На фотографии она позирует в объятиях любимого супруга, фигуриста и хореографа Ильи Авербуха.
Актриса обратилась к любимому супругу так: «Все самые важные слова — тайные. Всё самое главное — дома. А то, чего хочется пожелать громко, так, — чтобы на всю «вселенную»: обязательно будь счастлив! В каждом дне! В каждом шаге! Обязательно будь здоров! Обязательно — смел и свободен в творчестве! Горжусь и восхищаюсь! И без всякого стеснения заявляю: мой муж — Гений! Во всех проявлениях! С Днём Рождения, Илюша!»
Подписчики Лизы Арзамасовой поспешили поздравить Илью Авербуха с днем рождения. Они написали в комментариях множество теплых пожеланий и комплиментов, превознося в унисон уникальный талант фигуриста. Арзамасова, в свою очередь, отдельно поблагодарила каждого комментатора за доброту и внимание.