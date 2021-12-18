Актриса обратилась к любимому супругу так: «Все самые важные слова — тайные. Всё самое главное — дома. А то, чего хочется пожелать громко, так, — чтобы на всю «вселенную»: обязательно будь счастлив! В каждом дне! В каждом шаге! Обязательно будь здоров! Обязательно — смел и свободен в творчестве! Горжусь и восхищаюсь! И без всякого стеснения заявляю: мой муж — Гений! Во всех проявлениях! С Днём Рождения, Илюша!»