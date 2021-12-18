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1 час назад

«Мой муж — гений!» Арзамасова трогательно поздравила Авербуха с днем рождения

Актриса написала нежное обращение к любимому супругу.

Объятия и рука в руке: Авербух и Арзамасова не скрывали чувств на съемках финала «Ледникового периода»

Актриса и новоиспеченная мама Лиза Арзамасова поделилась в личном блоге трогательным кадром. На фотографии она позирует в объятиях любимого супруга, фигуриста и хореографа Ильи Авербуха.

Лиза Арзамасова рассекретила имя сына

Сегодня заслуженному мастеру спорта Илье Авербуху исполнилось 48 лет. Лиза Арзамасова по этому случаю посвятила мужу нежную речь.

Актриса обратилась к любимому супругу так: «Все самые важные слова — тайные. Всё самое главное — дома. А то, чего хочется пожелать громко, так, — чтобы на всю «вселенную»: обязательно будь счастлив! В каждом дне! В каждом шаге! Обязательно будь здоров! Обязательно — смел и свободен в творчестве! Горжусь и восхищаюсь! И без всякого стеснения заявляю: мой муж — Гений! Во всех проявлениях! С Днём Рождения, Илюша!»

Подписчики Лизы Арзамасовой поспешили поздравить Илью Авербуха с днем рождения. Они написали в комментариях множество теплых пожеланий и комплиментов, превознося в унисон уникальный талант фигуриста. Арзамасова, в свою очередь, отдельно поблагодарила каждого комментатора за доброту и внимание.

Шоу-бизнес,Видео,Илья Авербух,
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