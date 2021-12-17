"Хватит ли у него времени": Малышева рассказала о состоянии Зайцева

Телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram показала кадры с показа тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева и пожелала ему здоровья.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она сообщила, что вчера поздно вечером была на показе Вячеслава Зайцева.

«Я не знаю, хватит ли сил и времени у дизайнера сделать еще один показ. Он болеет и борется. Но показ этот был прекрасен. Линии точны, крой идеален. Парча, шелк, органа, золото. Рука мастера», - написала Малышева, пожелала Зайцеву здоровья.

Она опубликовала видеозапись с показа. На кадрах Зайцев с тростью сидит на стуле.

Подписчики пожелали модельеру здоровья. Между ними разгорелась дискуссия, насколько уместно появление на публике тяжелобольного Зайцева. Некоторые писали, что в этом нет необходимости. Но большинство сошлось во мнении, что это дает мэтру силы жить и творить дальше.