"Хватит ли у него времени": Малышева рассказала о состоянии Зайцева

Телеведущая Елена Малышева на своей странице в Instagram показала кадры с показа тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева и пожелала ему здоровья.
Она сообщила, что вчера поздно вечером была на показе Вячеслава Зайцева.
«Я не знаю, хватит ли сил и времени у дизайнера сделать еще один показ. Он болеет и борется. Но показ этот был прекрасен. Линии точны, крой идеален. Парча, шелк, органа, золото. Рука мастера», - написала Малышева, пожелала Зайцеву здоровья.
Она опубликовала видеозапись с показа. На кадрах Зайцев с тростью сидит на стуле.
Подписчики пожелали модельеру здоровья. Между ними разгорелась дискуссия, насколько уместно появление на публике тяжелобольного Зайцева. Некоторые писали, что в этом нет необходимости. Но большинство сошлось во мнении, что это дает мэтру силы жить и творить дальше.
Зайцеву 83 года. Он российский модельер, академик Российской академии художеств, народный художник России, основатель Московского дома моды Вячеслава Зайцева, лауреат Государственной премии РФ. Кутюрье несколько лет страдает от болезни Паркинсона, и она прогрессирует.