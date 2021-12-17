Панин захотел сжечь испанцев за пропаганду ЛГБТ

Актер Алексей Панин, живущий в Испании, снял в Instagram сторис, в которых высмеял суровый российских менталитет негативно относящийся к представителям ЛГБТ-сообщества.

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На видео он, идя по улице, с напускным гневом возмущался из-за развешенных везде радужных флагов.

«Сжечь, сжечь их надо. Всех этих испанцев за пропаганду ЛГБТ. Хожу и еле сдерживаю гнев в себе. Почему так? Почему нет флагов ВДВ?», — сказал в сторис Панин.

Ранее актер уже не раз выступал в своем Instagram в поддержку ЛГБТ — надевал радужную маску, писал про прошедший в Лондоне гей-парад и просто выкладывал картинку с флагом сообщества. Он также не впервые критикует в соцсети Россию за гомофобность.