Лепс раскрыл причину своей госпитализации

Певец Григорий Лепс вышел на связь после слухов о своей госпитализации из-за запоев.
В видеообращении в Instagram Лепс сообщил, что СМИ снова ввели его поклонников в заблуждение.
«Вас в очередной раз ввели в заблуждение, что я уже умер. Я уже столько раз «умирал», что уже неизвестно, на кладбище столько земли найдется, чтобы меня там похоронили. Никогда. Не дождетесь», - заверил музыкант.
Он сообщил, что действительно провел один день в больнице из-за гипертонического криза, который, по его словам, «был не очень сильный».
Лепс подчеркнул, что с его здоровьем все в полном порядке, «такое просто бывает – иногда человек срывается».
«Я имею в виду физически, слишком большое напряжение, слишком много работы, слишком много всего, что я делал, для того, чтобы быть на плаву и петь новые песни. Это не так просто, как кажется. Тем более, что мне уже не 20», - отметил артист.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Григория Лепса дважды за неделю госпитализировали в сильном алкогольном опьянении. Певец якобы вел себя буйно, и ему даже понадобилась психиатрическая помощь.
Напомним, сейчас Лепс переживает развод с женой Анной Шаплыковой. Супруги прожили вместе более 20 лет и воспитывают троих детей.