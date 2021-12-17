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14 минут назад

Лепс раскрыл причину своей госпитализации

Певец Григорий Лепс вышел на связь после слухов о своей госпитализации из-за запоев.

Лепс раскрыл причину своей госпитализации
Фото: InstagramInstagram

В видеообращении в Instagram Лепс сообщил, что СМИ снова ввели его поклонников в заблуждение.

«Вас в очередной раз ввели в заблуждение, что я уже умер. Я уже столько раз «умирал», что уже неизвестно, на кладбище столько земли найдется, чтобы меня там похоронили. Никогда. Не дождетесь», - заверил музыкант.

Он сообщил, что действительно провел один день в больнице из-за гипертонического криза, который, по его словам, «был не очень сильный».

Лепс попал в больницу

Лепс подчеркнул, что с его здоровьем все в полном порядке, «такое просто бывает – иногда человек срывается».

«Я имею в виду физически, слишком большое напряжение, слишком много работы, слишком много всего, что я делал, для того, чтобы быть на плаву и петь новые песни. Это не так просто, как кажется. Тем более, что мне уже не 20», - отметил артист.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Григория Лепса дважды за неделю госпитализировали в сильном алкогольном опьянении. Певец якобы вел себя буйно, и ему даже понадобилась психиатрическая помощь.

Напомним, сейчас Лепс переживает развод с женой Анной Шаплыковой. Супруги прожили вместе более 20 лет и воспитывают троих детей.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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