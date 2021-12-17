Асмус пожаловалась на жизнь

«Советую. Еще как! Но также напишу, что вы не знаете, как все устроено и в моей жизни в том числе)) Так что, не надо))) А насчет денег в приоритете особенно забавно, учитывая основное место работы - театр с зарплатой 21 700 рублей в месяц», - отреагировала Кристина.