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35 минут назад

Асмус пожаловалась на жизнь

Кристина Асмус назвала размер своей зарплаты в театре.

Асмус пожаловалась на жизнь
Фото: InstagramInstagram

Актриса пожаловалась в Instagram на «тяжелый ноябрь».

Она рассказала, что провела целый месяц в больницах – дважды лежала с дочкой, потом лечила осложнения от гриппа.

Актриса отметила, что настолько устала болеть, что впервые в жизни не рвалась выписаться раньше – «хотела, чтоб эти заразы уже прошли наконец».

В конце поста Асмус посоветовала всем прививаться от гриппа и от коронавируса, потому что «болеть – очень и очень больно».

Подписчица в комментарии поинтересовалась, почему актриса не советует «иммунитет свой поддерживать, высыпаться и не злоупотреблять резервами собственного здоровья в попытках заработать все деньги мира».

«Советую. Еще как! Но также напишу, что вы не знаете, как все устроено и в моей жизни в том числе)) Так что, не надо))) А насчет денег в приоритете особенно забавно, учитывая основное место работы - театр с зарплатой 21 700 рублей в месяц», - отреагировала Кристина.

Кристина Асмус работает в Театре имени Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. Ранее она говорила, что из-за занятости в театре ей неоднократно приходилось «жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами».

Шоу-бизнес,Кристина Асмус,Олег Меньшиков,
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