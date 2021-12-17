Асмус пожаловалась на жизнь

Кристина Асмус назвала размер своей зарплаты в театре.
Актриса пожаловалась в Instagram на «тяжелый ноябрь».
Она рассказала, что провела целый месяц в больницах – дважды лежала с дочкой, потом лечила осложнения от гриппа.
Актриса отметила, что настолько устала болеть, что впервые в жизни не рвалась выписаться раньше – «хотела, чтоб эти заразы уже прошли наконец».
В конце поста Асмус посоветовала всем прививаться от гриппа и от коронавируса, потому что «болеть – очень и очень больно».
Подписчица в комментарии поинтересовалась, почему актриса не советует «иммунитет свой поддерживать, высыпаться и не злоупотреблять резервами собственного здоровья в попытках заработать все деньги мира».
«Советую. Еще как! Но также напишу, что вы не знаете, как все устроено и в моей жизни в том числе)) Так что, не надо))) А насчет денег в приоритете особенно забавно, учитывая основное место работы - театр с зарплатой 21 700 рублей в месяц», - отреагировала Кристина.
Кристина Асмус работает в Театре имени Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. Ранее она говорила, что из-за занятости в театре ей неоднократно приходилось «жертвовать многомиллионными съемками и корпоративами».