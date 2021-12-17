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51 минуту назад

Жена Моргенштерна рассказала, каким изменникам можно дать второй шанс

Супруга рэпера Моргенштерна блогер Дилара Зинатулина на YouTube-канале "БигДиШоу" заявила, что можно дать шанс тем изменникам, которые страдают от своего поступка и сами не понимают зачем это сделали.

Жена Моргенштерна рассказала, каким изменникам можно дать второй шанс
Фото: InstagramInstagram

"Возможно, у него какие-то проблемы с головой, из-за которых он так себя ведёт. Есть молодые люди, которые что-то вытворяют, а потом жрут себя, плачут и убиваются. И они не знают, зачем они это сделали", - пояснила Зинатуллина.

Она добавила, что в таком случае паре следует обратиться к психологу, поговорить друг с другом и постараться все исправить. Однако Зинатуллина уточнила: есть и такие, которые не ценят девушек и "занимаются полнейшей ерундой".

С такими людьми жена Моргенштерна посоветовала как можно скорее прекращать отношения. При этом блогер добавила, что не сердится на мужа из-за того, что он занимался сексом с другими девушками в период, когда они с Зинатуллиной не были вместе. "Мы расставались. И правда думали, что это всё, конец. Неужели он должен был сидеть и ждать год", - задалась вопросом жена Моргенштерна.

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