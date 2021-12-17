Ротару спела для Зеленского после отъезда из России

Певица София Ротару после участия в съемках программы "Песня года" в России уехала на Украину, где выступила на праздничном концерте "Вечернего квартала", пишет Украина.ру.

Фото: РИА Новости РИА Новости

О своем выступлении Ротару рассказала в сторис в Instagram. сделав репост записей зрителей концерта.

Певица исполнила песни "Белая зима" и "Вечные небеса". Билет на концерт обошелся зрителям в 180-2400 гривен (500-6500 рублей).

На праздничном концерте также присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская.

После концерта в СМИ написали, что артистка разгневала украинских фанатов своим выступлением в Москве. Некоторые говорили, что ей не место на Украине, при этом другие были просто рады видеть любимую певицу, пишет Clutch.

По данным издания, Ротару выступила в Киеве в том же наряде, что и выходила на сцену Москве.