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10 минут назад

Ротару спела для Зеленского после отъезда из России

Певица София Ротару после участия в съемках программы "Песня года" в России уехала на Украину, где выступила на праздничном концерте "Вечернего квартала", пишет Украина.ру.

Ротару спела для Зеленского после отъезда из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О своем выступлении Ротару рассказала в сторис в Instagram. сделав репост записей зрителей концерта.

Певица исполнила песни "Белая зима" и "Вечные небеса". Билет на концерт обошелся зрителям в 180-2400 гривен (500-6500 рублей).

На праздничном концерте также присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская.

После концерта в СМИ написали, что артистка разгневала украинских фанатов своим выступлением в Москве. Некоторые говорили, что ей не место на Украине, при этом другие были просто рады видеть любимую певицу, пишет Clutch.

По данным издания, Ротару выступила в Киеве в том же наряде, что и выходила на сцену Москве.

Ротару не в первый раз подвергается критике украинских фанатов из-за выступлений в России. Ранее фанаты возмутились ее появлением на "Новой волне" в Сочи, после участия в которой у певицы было запланировано выступление на концерте, посвященном Дню независимости Украины.

Шоу-бизнес,Елена Зеленская,Владимир Зеленский,София Ротару,
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