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1 час назад

Богомолов заявил о проблемах в отношениях с Собчак

Режиссер Константин Богомолов рассказал, как ему живется с телеведущей Ксенией Собчак. В интервью для YouTube-шоу «Начало» он отметил, что журналистка является настоящей женщиной, что при этом «не отменяет в ней профессиональных качеств».

Богомолов заявил о проблемах в отношениях с Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Постановщик отметил, что «в любви все прекрасные качества расцветают, а все негативные прячутся, потому что боятся этого света», в результате назвав Собчак прекрасной женщиной.

«А уж какой она человек, я тоже могу говорить бесконечно", — подчеркнул он.

При этом сам Богомолов признался, что пока еще остается скрытным человеком даже в семейной жизни. В частности, очень многие вещи он предпочитает «решать в себе». Режиссер отметил, что человек чем-то делится, то «есть ощущение, что ты обременяешь другого».

«Это скорее проблема, что я не доверяю. Близкий человек может испытывать радость, помогая мне или выслушивая», — заявил Богомолов отметив, что привык сам решать все свои проблемы.

Несмотря на это, режиссеру и телеведущей вместе невероятно интересно и они очень похожи. Кроме того, Собчак все же удается находить подход к мужу и тот постепенно раскрывается, признался Богомолов.

Напомним, что Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Свой брак они зарегистрировали в Грибоедовском загсе Москвы.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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