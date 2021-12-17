Киркоров поразил публику курткой с иконами

Певец Филипп Киркоров поразил публику, появившись на премьере фильма «Елки-8» в необычном наряде. На мероприятии он появился в куртке, украшенной ликами святых в стразах, сообщает радио «Комсомольская правда».

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Иконы, инкрустированные сверкающими камнями, располагались на спине, полах и рукавах куртки. При этом, судя по всему, Киркоров не намеревался никого провоцировать.

Предположительно, модель принадлежит к византийской коллекции бренда Dolce&Gabbana. После ее показа в православных кругах звучала критика в адрес модной марки одежды. Многие сочли, что такое обращение со священными изображениями оскорбляет чувства верующих.

Ранее отечественный поп-король был вынужден заменить советского тренера фигурного катания Татьяну Тарасову в жюри финала телепроекта «Ледниковый период». Киркоров подтвердил, что женщина пропустила съемки в шоу из-за того, что попала в больницу.