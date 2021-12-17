На шоу "Голос" определились с заменой Градского

Место певца Александра Градского среди наставников шоу «Голос» никто не займет. Об этом заявил РИА Новости гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти музыканта стал ишемический инсульт. Прощание с артистом состоялось 1 декабря в театре «Градский Холл». Поклонники шоу «Голос» призвали не приглашать нового члена жюри на место Александра Градского.
Константин Эрнст отметил, что «Первый канал» «никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского».
«Вместо Градского никто!» - подчеркнул он.
Также гендиректор «Первого канала» отметил, что судьбу артистов из команды Градского будут решать зрители.
Ранее друг Градского, журналист Андрей Караулов назвал роковой ошибкой решение композитора стать наставником в новом сезоне шоу «Голос». По его словам, музыкант сам довел себя до гибели, поскольку после перенесенного коронавируса и перелома ноги «поехал в «Останкино» на кровати», вместо того, чтобы восстанавливаться.