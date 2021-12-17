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59 минут назад

На "Голосе" определились с заменой Градского

Место певца Александра Градского среди наставников шоу «Голос» никто не займет. Об этом заявил РИА Новости гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

На шоу "Голос" определились с заменой Градского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти музыканта стал ишемический инсульт. Прощание с артистом состоялось 1 декабря в театре «Градский Холл». Поклонники шоу «Голос» призвали не приглашать нового члена жюри на место Александра Градского.

StarHit опубликовал фото Градского на каталке в студии «Голоса»

Константин Эрнст отметил, что «Первый канал» «никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского».

«Вместо Градского никто!» - подчеркнул он.

Также гендиректор «Первого канала» отметил, что судьбу артистов из команды Градского будут решать зрители.

Ранее друг Градского, журналист Андрей Караулов назвал роковой ошибкой решение композитора стать наставником в новом сезоне шоу «Голос». По его словам, музыкант сам довел себя до гибели, поскольку после перенесенного коронавируса и перелома ноги «поехал в «Останкино» на кровати», вместо того, чтобы восстанавливаться.

Шоу-бизнес,Андрей Караулов,Константин Эрнст,Александр Градский,StarHit,РИА Новости,
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