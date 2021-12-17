На шоу "Голос" определились с заменой Градского

Место певца Александра Градского среди наставников шоу «Голос» никто не займет. Об этом заявил РИА Новости гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти музыканта стал ишемический инсульт. Прощание с артистом состоялось 1 декабря в театре «Градский Холл». Поклонники шоу «Голос» призвали не приглашать нового члена жюри на место Александра Градского.

Константин Эрнст отметил, что «Первый канал» «никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского».

«Вместо Градского никто!» - подчеркнул он.

Также гендиректор «Первого канала» отметил, что судьбу артистов из команды Градского будут решать зрители.