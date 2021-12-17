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49 минут назад

В Москве отменили концерт Моргенштерна

В Москве отменили январский концерт рэпера Моргенштерна. Как сообщает «Подъем», шоу, которое должно было состояться 2 января в зале «Барвиха Luxury Village», перенесли на неопределенный срок.

В Москве отменили концерт Моргенштерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вся информация у операторов есть, письма отправлены. Мы сделаем концерт просто немного попозже. Сейчас планы поменялись. Дату объявим официально позже», — заявил директор музыканта.

Напомним, что после заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет, Моргенштерн вместе с супругой Диларой Зинатуллиной спешно покинули Москву и уехали в Минск.

Директор артиста тогда объяснил его решение якобы частной вечеринкой, на которой он должен был выступить в столице Белоруссии. Однако после этого рэпер не вернулся в Россию, а улетел в Дубай.

Позднее в СМИ появились сообщения, что администрация президента России якобы ведет переговоры с Моргенштерном, предлагая ему возможность возвращения в страну на условиях сотрудничества. В Кремле эту новость назвали «уткой».

Шоу-бизнес,Александр Бастрыкин,Администрация Президента РФ,СКР,
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