В Москве отменили концерт Моргенштерна

В Москве отменили январский концерт рэпера Моргенштерна. Как сообщает «Подъем», шоу, которое должно было состояться 2 января в зале «Барвиха Luxury Village», перенесли на неопределенный срок.

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«Вся информация у операторов есть, письма отправлены. Мы сделаем концерт просто немного попозже. Сейчас планы поменялись. Дату объявим официально позже», — заявил директор музыканта.

Напомним, что после заявлений главы СКР Александра Бастрыкина о том, что исполнитель якобы занимается продажей наркотиков через интернет, Моргенштерн вместе с супругой Диларой Зинатуллиной спешно покинули Москву и уехали в Минск.

Директор артиста тогда объяснил его решение якобы частной вечеринкой, на которой он должен был выступить в столице Белоруссии. Однако после этого рэпер не вернулся в Россию, а улетел в Дубай.