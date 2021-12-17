В Москве отменили январский концерт Моргенштерна

Выступление должно было пройти 2 января в зале «Барвиха Luxury Village». Директор рэпера Владимир сообщил изданию «Подъём», что шоу перенесли на неопределённый срок.
«Вся информация у операторов есть, письма отправлены. Мы сделаем концерт просто немного попозже. Сейчас планы поменялись. Дату объявим официально позже».
Музыкант покинул Россию и уехал в Дубай после заявлений руководителя СКР Александра Бастрыкина о том, что Моргенштерн «торгует наркотиками в социальных сетях». Концерт рэпера в Москве тогда отменили, а в его ресторане прошла проверка.
Позже глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что некие организации дают Моргенштерну «файл с темами, которые необходимо постоянно затрагивать» в обмен на заграничное финансирование.