В Москве отменили январский концерт Моргенштерна

Выступление должно было пройти 2 января в зале «Барвиха Luxury Village». Директор рэпера Владимир сообщил изданию «Подъём», что шоу перенесли на неопределённый срок.

«Вся информация у операторов есть, письма отправлены. Мы сделаем концерт просто немного попозже. Сейчас планы поменялись. Дату объявим официально позже».

Музыкант покинул Россию и уехал в Дубай после заявлений руководителя СКР Александра Бастрыкина о том, что Моргенштерн «торгует наркотиками в социальных сетях». Концерт рэпера в Москве тогда отменили, а в его ресторане прошла проверка.