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49 минут назад

В Москве отменили январский концерт Моргенштерна

Выступление должно было пройти 2 января в зале «Барвиха Luxury Village». Директор рэпера Владимир сообщил изданию «Подъём», что шоу перенесли на неопределённый срок.

В Москве отменили январский концерт Моргенштерна
Фото: ТАССТАСС

«Вся информация у операторов есть, письма отправлены. Мы сделаем концерт просто немного попозже. Сейчас планы поменялись. Дату объявим официально позже».

Музыкант покинул Россию и уехал в Дубай после заявлений руководителя СКР Александра Бастрыкина о том, что Моргенштерн «торгует наркотиками в социальных сетях». Концерт рэпера в Москве тогда отменили, а в его ресторане прошла проверка.

Позже глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что некие организации дают Моргенштерну «файл с темами, которые необходимо постоянно затрагивать» в обмен на заграничное финансирование.

Шоу-бизнес,Екатерина Мизулина,Александр Бастрыкин,СКР,
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