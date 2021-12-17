Семчев пожаловался на уборку снега в Москве

Заслуженный артист России Александр Семчев пожаловался на неубранный снег в Москве. В беседе с РЕН ТВ он отметил, что необходимо обращаться к мэру столицы Сергею Собянину.

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«Во дворах скверно, не убирают. Пора пожаловаться Сергею Собянину. Надо найти тех, кто за это отвечает. Людей поставили на эту работу, необходимо "Жилищнику" указать, чтобы они приводили район в порядок», — заявил он в беседе с телеканалом.

Напомним, что ранее народный артист Иван Краско обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с уборкой снега в Санкт-Петербурге. В обращении актер отметил, что за последние недели в культурной столице сложилась «невыносимая для жизни обстановка», а из-за падения глыб снега пострадали несколько человек, в том числе и ребенок.