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49 минут назад

Семчев пожаловался на уборку снега в Москве

Заслуженный артист России Александр Семчев пожаловался на неубранный снег в Москве. В беседе с РЕН ТВ он отметил, что необходимо обращаться к мэру столицы Сергею Собянину.

Семчев пожаловался на уборку снега в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во дворах скверно, не убирают. Пора пожаловаться Сергею Собянину. Надо найти тех, кто за это отвечает. Людей поставили на эту работу, необходимо "Жилищнику" указать, чтобы они приводили район в порядок», — заявил он в беседе с телеканалом.

Напомним, что ранее народный артист Иван Краско обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с уборкой снега в Санкт-Петербурге. В обращении актер отметил, что за последние недели в культурной столице сложилась «невыносимая для жизни обстановка», а из-за падения глыб снега пострадали несколько человек, в том числе и ребенок.

Краско обратился к Путину за помощью

По словам артиста, жители постоянно пишут обращения к властям города, однако жалобы остаются без ответа. Он попросил повлиять на них, а если им не под силу «сделать город безопасным» — прислать подмогу.

Шоу-бизнес,Александр Семчев,Иван Краско,Сергей Собянин,Владимир Путин,РЕН ТВ,
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