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53 минуты назад

Умер основатель хип-хоп группы The Roots Леонард Хаббард

В Филадельфии умер один из основателей и бас-гитарист группы The Roots Леонард Хаббард, более известный как Хаб. Причиной смерти 62-летнего музыканта стала множественная миелома, являющаяся разновидностью рака крови. Болезнь диагностировали у Хаббарда в 2007 году, после чего он принял решение покинуть группу, пишет Rolling Stone.

Умер основатель хип-хоп группы The Roots Леонард Хаббард
Фото: muzikalniyklass/vk.commuzikalniyklass/vk.com

Как рассказала жена музыканта Стефани Хаббард, он был госпитализирован вечером 15 декабря, и заболевание протекало довольно быстро. По её словам, Леонард выглядел «энергичным и подвижным», однако в какой-то момент потерял способность двигаться.

Мы с тяжёлым сердцем прощаемся с нашим братом, Леонардом Нелсоном Хаббардом. Да принесёт твой уход мир в сердца семьи, друзей, фанатов и всех, кто тебя любил. Покойся в мелодии, Хаб, — говорится в заявлении в официальном Twitter группы.

Музыкант выступал в составе хип-хоп-коллектива на протяжении 15 лет, а после ухода принимал эпизодическое участие в его концертах и написании музыки, также он занимался сольной карьерой. В 2016 году Хаббард подал в суд на бывших коллег, обвинив их в невыполнении условий контракта, согласно которым он является одним из основателей The Roots и получает часть доходов. Судебные разбирательства продолжались до самой смерти музыканта.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в возрасте 72 лет от инсульта умер музыкант Александр Градский. 1 декабря музыканта похоронили на Ваганьковском кладбище, прощание с артистом состоялось в театре «Градский холл». Его наследство оценивается в 400 млн рублей.

Шоу-бизнес,Александр Градский,
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