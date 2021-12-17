Киркоров попросил молиться за Татьяну Тарасову

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал госпитализацию советского тренера по фигурному катанию и председателя жюри шоу «Ледниковый период» Татьяны Тарасовой. Артист призвал молиться за здоровье Татьяны Анатольевны в беседе с NEWS.ru.
Отмечается, что отечественный поп-король был вынужден заменить тренера в финале телепроекта. Киркоров подтвердил, что Тарасова пропустила съемки в «Ледниковом периоде» из-за того, что попала в больницу.
«Она действительно в больнице. Молитесь. Дай бог, все будет хорошо, — заявил Филипп Киркоров», – заявил певец.
В последнее время 74-летняя Татьяна Тарасова плохо себя чувствует и передвигается на инвалидной коляске. Именно в таком виде ее недавно наблюдали зрители в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ.
Днем ранее, 16 декабря, Тарасова впервые с момента госпитализации вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем состоянии здоровья. Она поблагодарила всех за беспокойство и заверила, что с ней все в порядке.
Ранее продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух, комментируя отсутствие Татьяны Тарасовой за столом жюри, не смог сдержать эмоций на записи финала шоу и заплакал. Зрители поддержали спортсмена аплодисментами. Ведущие Алина Загитова и Алексей Ягудин в свою очередь выразили надежду, что восьмой сезон популярного проекта не станет последним.