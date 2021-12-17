Киркоров попросил молиться за Татьяну Тарасову

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал госпитализацию советского тренера по фигурному катанию и председателя жюри шоу «Ледниковый период» Татьяны Тарасовой. Артист призвал молиться за здоровье Татьяны Анатольевны в беседе с NEWS.ru.

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Отмечается, что отечественный поп-король был вынужден заменить тренера в финале телепроекта. Киркоров подтвердил, что Тарасова пропустила съемки в «Ледниковом периоде» из-за того, что попала в больницу.

«Она действительно в больнице. Молитесь. Дай бог, все будет хорошо, — заявил Филипп Киркоров», – заявил певец.

В последнее время 74-летняя Татьяна Тарасова плохо себя чувствует и передвигается на инвалидной коляске. Именно в таком виде ее недавно наблюдали зрители в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на НТВ.

Днем ранее, 16 декабря, Тарасова впервые с момента госпитализации вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем состоянии здоровья. Она поблагодарила всех за беспокойство и заверила, что с ней все в порядке.