Стало известно состояние тяжелобольного Юрия Антонова

Певец и композитор Юрий Антонов сделал паузу в карьере из-за проблем со здоровьем после трех операций по замене сустава и COVID-19 . Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на менеджера народного артиста.
«Заниматься полноценно карьерой Юрий Михайлович не может, потому что когда у тебя что-то болит, тебе все равно на творчество. Он каждый день практически ездит на процедуры», — отметил директор.
Когда именно закончатся процедуры неизвестно, однако по меньшей мере еще два месяца Антонов будет посещать врача. При этом в целом у музыканта положительный настрой, а менеджер надеется, что в 2022 году Антонов сможет выступать чаще.
10 декабря Антонов впервые после долгой болезни появился на публике. На церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце он спел свой хит «Поверь в мечту», а с Григорием Лепсом исполнил песню «Любимая, спаси меня».