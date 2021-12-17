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37 минут назад

Антонов отказался выступать из-за болезни

Певец и композитор Юрий Антонов сделал паузу в карьере из-за проблем со здоровьем после трех операций по замене сустава и COVID-19 . Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на менеджера народного артиста.

Стало известно состояние тяжелобольного Юрия Антонова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заниматься полноценно карьерой Юрий Михайлович не может, потому что когда у тебя что-то болит, тебе все равно на творчество. Он каждый день практически ездит на процедуры», — отметил директор.

Когда именно закончатся процедуры неизвестно, однако по меньшей мере еще два месяца Антонов будет посещать врача. При этом в целом у музыканта положительный настрой, а менеджер надеется, что в 2022 году Антонов сможет выступать чаще.

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10 декабря Антонов впервые после долгой болезни появился на публике. На церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце он спел свой хит «Поверь в мечту», а с Григорием Лепсом исполнил песню «Любимая, спаси меня».

Шоу-бизнес,Юрий Антонов,Григорий Лепс,
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