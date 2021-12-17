Стало известно состояние тяжелобольного Юрия Антонова

Певец и композитор Юрий Антонов сделал паузу в карьере из-за проблем со здоровьем после трех операций по замене сустава и COVID-19 . Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на менеджера народного артиста.

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«Заниматься полноценно карьерой Юрий Михайлович не может, потому что когда у тебя что-то болит, тебе все равно на творчество. Он каждый день практически ездит на процедуры», — отметил директор.

Когда именно закончатся процедуры неизвестно, однако по меньшей мере еще два месяца Антонов будет посещать врача. При этом в целом у музыканта положительный настрой, а менеджер надеется, что в 2022 году Антонов сможет выступать чаще.