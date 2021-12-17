«Делал все сам, в секте не состоял»: казанский стрелок дал первое интервью

Ильназ Галявиев, расстрелявший в гимназии в Казани девять человек и ранивший 23, дал первое интервью после совершения преступления. Галявиев опроверг домыслы, будто он состоял в секте. Молодой человек также рассказал, что действовал в одиночку, и попросил прощения у родных жертв и пострадавших.

Фото: Daily Storm Daily Storm

«Я один это совершил. Никто меня не подстрекал. Ни в какой секте я не состоял, делал все сам. Много кто мог меня остановить, на самом деле», — заявил казанский стрелок в зале суда журналистам.

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Галявиев также признал вину по всем четырем статьям, по которым он обвиняется. «Конечно раскаиваюсь. Но эти слова не вернут погибших. Прошу прощения. Извините меня за то, что я сделал», — сказал казанский стрелок представителям СМИ.

В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности, отметили в СКР. В Приволжском районном суде Казани молодому человеку продлили срок ареста до 11 апреля 2022 года.

«В ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката», — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

На условия содержания в камере казанский стрелок не жалуется. Неделю назад ему удалось пообщаться с отцом. Представителям НКО Москвы рассказали ранее, что Галявиев читает в камере книги, в частности, ему нравятся произведения Стивена Кинга.

Молодой человек согласен со всем тем, что ему инкриминирует следствие. Стрелок ответит сразу по четырем уголовным статьям: «убийство», «покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом», «изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства» и «умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества».

СКР установил, что 11 мая Галявиев, вооружившись многозарядным охотничьим ружьем, а также изготовленным им взрывным устройством, напал на гимназию. Погибли девять человек, в том числе семь детей. Всего по этому уголовному делу потерпевшими признаны более 600 человек, среди них есть малолетние. Галявиеву грозит пожизненное заключение.

СМИ писали, что за несколько дней до трагедии Галявиев завел Telegram-канал, в постах называл себя богом и заявлял, что всех ненавидит. На допросе в СКР он отрекся от своих родителей.

Во время обыска в квартире Галявиева были обнаружены боеприпасы и элементы для создания самодельной бомбы (СВУ). Также силовики нашли Коран и видеозаписи, содержание которых не разглашается.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Казани страшной бедой и варварским преступлением. Путин поручил представить к наградам учителей и сотрудников гимназии, спасавших детей во время стрельбы, и оказать помощь семьям пострадавших и погибших.