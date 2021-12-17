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30 минут назад

Юрий Антонов не может выходить на сцену из-за болезни

Певец и композитор Юрий Антонов сделал паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на менеджера народного артиста России Андрея.

Стало известно состояние тяжелобольного Юрия Антонова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После трех перенесенных операций 76-летний певец все еще восстанавливается, а после коронавируса старается выполнять рекомендации по соблюдению мер безопасности. «Заниматься полноценно карьерой Юрий Михайлович не может, потому что когда у тебя что-то болит, тебе все равно на творчество. Он каждый день практически ездит на процедуры», — объяснил он, почему Антонов не может выходить на сцену.

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Когда закончатся процедуры, неизвестно. «Думаю, что еще два месяца он точно будет посещать врача», — уточнил помощник. При этом собеседник издания заявил, что в целом у Антонова положительный настрой. Он выразил надежду, что в 2022 году Антонов сможет выступать чаще.

10 декабря Антонов впервые после долгой болезни появился на публике. На церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском дворце он спел свой хит «Поверь в мечту», а с Григорием Лепсом исполнил песню «Любимая, спаси меня».

Ранее стало известно о состоянии Антонова после замены сустава.

Шоу-бизнес,Юрий Антонов,Григорий Лепс,
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