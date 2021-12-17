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1 час назад

«Полное слияние»: Макеева стала Мальковой

Актриса Анастасия Макеева сменила девичью фамилию на фамилию своего четвертого мужа, предпринимателя Романа Малькова. В своем Instagram она рассказала, что решилась на такой шаг впервые.

«Полное слияние»: Макеева стала Мальковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поздравьте меня, я теперь Малькова-Макеева Анастасия Васильевна. Никогда в жизни я не меняла фамилию и вот обдуманное решение для того, чтоб войти в родовую программу своего мужа. Я сделала это. Я на сцене останусь Макеевой, но по родовой программе я вошла в полное слияние со своим мужем», — написала Малькова.

Кроме того, накануне Макеева заинтриговала поклонников новыми кадрами из ЗАГСа. Еще тогда поклонники предположили, что речь идет о смене фамилии. При этом они засомневались, кто именно ее меняет.

При этом после смены фамилии фанатов заинтересовал лишь один вопрос — что именно значит «родовая программа». Однако на это звезда пообещала ответить позже.

Напомним, что 38-летний Роман Мальков расстался со своей супругой Светланой ради Макеевой. В мае актриса и бизнесмен сыграли свадьбу. Однако от прошлого брака у Малькова остались четверо детей — старший сын переехал жить к отцу и мачехе, а остальные дети продолжают жить с матерью.

История трудного развода получила широкую огласку в СМИ и на ток-шоу. Светлана обвиняла Анастасию в разрушении семьи, а также не давала Роману общаться с детьми. Сам же Мальков заявлял, что его бывшая жена лжет и пытается заработать на ситуации.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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