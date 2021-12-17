В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
36 минут назад

Болдуин просил «пистолет побольше» перед гибелью оператора

Актер Алек Болдуин попросил «оружие побольше» перед инцидентом, в результате которого на съемках погибла оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на данные полиции.

Расследование происшествия показало, что Болдуин обсуждал свой выбор пистолета с реквизитором по оружию Ханной Гутьеррес-Рид по электронной почте.

В переписке Гутьеррес-Рид отправляла Болдуину фото разных видов оружия.

«Он попросил пистолет побольше. <…> Алеку показали «Кольт» с коричневой ручкой и вишневой ручкой, и он в конечном итоге выбрал тот, с коричневой ручкой», - рассказала детектив Александрия Хэнкок.

42-летняя оператор Галина Хатчинс погибла на съемках фильма «Ржавчина» возле Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Болдуин выстрелил в сторону ее камеры из реквизитного оружия, патрон которого должен был быть холостым. Ранение также получил режиссер Джоэл Соуза, стоявший рядом с Хатчинс.

Болдуин впервые рассказал о смертельном выстреле при съемках

Члены съемочной группы сообщили полиции, что помощник режиссера Дэйв Холлс передал оружие Болдуину, сказав «cold gun», - этот термин означает, что оружие безопасно.

Два человека, тесно работавшие с Холлсом, рассказали CNN, что на него поступали жалобы во время съемок других картин, в том числе на несоблюдение правил техники безопасности при использовании оружия и пиротехники. Сам Холлс получил револьвер от Гутьеррес-Рид.

В одном из интервью Болдуин настаивал, что на репетиции взвел курок револьвера, но не нажимал на него, а когда отпустил курок - прозвучал выстрел.

Шоу-бизнес,Видео,CNN,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители