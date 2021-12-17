Болдуин просил «пистолет побольше» перед гибелью оператора

Актер Алек Болдуин попросил «оружие побольше» перед инцидентом, в результате которого на съемках погибла оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на данные полиции.

Расследование происшествия показало, что Болдуин обсуждал свой выбор пистолета с реквизитором по оружию Ханной Гутьеррес-Рид по электронной почте.

В переписке Гутьеррес-Рид отправляла Болдуину фото разных видов оружия.

«Он попросил пистолет побольше. <…> Алеку показали «Кольт» с коричневой ручкой и вишневой ручкой, и он в конечном итоге выбрал тот, с коричневой ручкой», - рассказала детектив Александрия Хэнкок.

42-летняя оператор Галина Хатчинс погибла на съемках фильма «Ржавчина» возле Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Болдуин выстрелил в сторону ее камеры из реквизитного оружия, патрон которого должен был быть холостым. Ранение также получил режиссер Джоэл Соуза, стоявший рядом с Хатчинс.

Члены съемочной группы сообщили полиции, что помощник режиссера Дэйв Холлс передал оружие Болдуину, сказав «cold gun», - этот термин означает, что оружие безопасно.

Два человека, тесно работавшие с Холлсом, рассказали CNN, что на него поступали жалобы во время съемок других картин, в том числе на несоблюдение правил техники безопасности при использовании оружия и пиротехники. Сам Холлс получил револьвер от Гутьеррес-Рид.