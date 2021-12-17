Топурия назвала умершего в тюрьме отца «вором в законе»

«Такой был период в Грузии сложный: на улицах порядок наводили они. Потом пришел Михаил Саакашвили , папа переехал в Москву, потому что там уже было невозможно находиться, и в какой-то момент его задержали», — рассказала артистка.

После этого у Андро случился обширный инсульт. При этом версию, что ее отец был убийцей, она опровергла. По мнению Кети, поводом для таких сплетен стал случай, который произошел с ее отцом в подростковом возрасте — в возрасте 17-19 лет ее отец стал участником дворовой драки, один из участников который погиб. В результате все разбежались, а Топурия остался. По словам певицы, ее отец не указал на того, кто это сделал, а взял вину на себя.