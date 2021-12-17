Топурия назвала умершего в тюрьме отца «вором в законе»

Певица, участница A'Studio Кети Топурия рассказала о своем отце Андро, который умер в тюрьме. В интервью для YouTube-канале Надежды Стрелец она заявила, что ее отец никого не убивал.
По словам Топурии, в 1990-е годы ее семья жила в Грузии, а ее родитель был «вором в законе».
«Такой был период в Грузии сложный: на улицах порядок наводили они. Потом пришел Михаил Саакашвили, папа переехал в Москву, потому что там уже было невозможно находиться, и в какой-то момент его задержали», — рассказала артистка.
После этого у Андро случился обширный инсульт. При этом версию, что ее отец был убийцей, она опровергла. По мнению Кети, поводом для таких сплетен стал случай, который произошел с ее отцом в подростковом возрасте — в возрасте 17-19 лет ее отец стал участником дворовой драки, один из участников который погиб. В результате все разбежались, а Топурия остался. По словам певицы, ее отец не указал на того, кто это сделал, а взял вину на себя.
«Отсюда появилась эта фраза, будто он сидел за убийство. Но никакого убийства он не совершал, конечно же», — добавила она.
Отметим, что Андро Топурия умер в тюремной камере в 2010-м году, в возрасте 50 лет. Согласно ряду источников, причиной смерти стала передозировка наркотиками.