Агутин обескуражил ответом о гонорарах за новогодние огоньки

Не хотите смотреть «огоньки», не смотрите. В Интернете есть всё, что хотите. Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни, уже давно, славы никакой не приносит, только отбирает время. Но я по-прежнему здесь, дабы Бога не гневить. Повезло — терпи, как говорится, — написал певец.