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32 минуты назад

«Не был готов к семье»: бывшая жена Омарова оправдала его измены

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров в поисках новой любви оказался на шоу «Давай поженимся!».

«Не был готов к семье»: бывшая жена Омарова оправдала его измены
Фото: InstagramInstagram

Поддержать мужчину также пришли его первая жена Алла Воденко и сын Омар. Экс-возлюбленная на шоу рассказала, что не обижается на Омарова и даже понимает, почему он ей неоднократно изменял.

«Сейчас он успокоился, а тогда был молод, хотел гулять, наслаждаться жизнью. И тут жена беременная, а потом — ребенок. Он не был готов к семье», — сказала Воденко.

Сам Омаров не стал скрывать и в начале шоу признался, что в свое время действительно изменял первой супруге и не устает просить прощения за это. По словам Воденко, она это уже давно сделала.

Сейчас бывшие возлюбленные находятся в хороших и дружеских взаимоотношениях, портить которые не собираются.

Напомним, что в августе этого года Омаров развелся со своей второй женой — телеведущей Ксенией Бородиной. Их брак продлился шесть лет. Таких же теплых чувств, как с первой супругой, Омарову с Бородиной сохранить не удалось. По словам телеведущей, причиной развода стали многочисленные скандалы и измены мужа.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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