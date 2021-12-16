«Не был готов к семье»: бывшая жена Омарова оправдала его измены

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Поддержать мужчину также пришли его первая жена Алла Воденко и сын Омар. Экс-возлюбленная на шоу рассказала, что не обижается на Омарова и даже понимает, почему он ей неоднократно изменял.

«Сейчас он успокоился, а тогда был молод, хотел гулять, наслаждаться жизнью. И тут жена беременная, а потом — ребенок. Он не был готов к семье», — сказала Воденко.

Сам Омаров не стал скрывать и в начале шоу признался, что в свое время действительно изменял первой супруге и не устает просить прощения за это. По словам Воденко, она это уже давно сделала.

Сейчас бывшие возлюбленные находятся в хороших и дружеских взаимоотношениях, портить которые не собираются.